Le Sud-Aveyron au musée Fenaille : une belle semaine de promotion télévisuelle pour le département

Durant la semaine, l'Aveyron s'est retrouvé à plusieurs reprises dans la petite lucarne, lors de rendez-vous qui affichent de belles audiences.

Ce vendredi 12 janvier, c'est depuis le musée Fenaille qu'a été lancé, en direct, le volet "24 heures en région" du journal télévisé de France 2. Un reportage consacré au Rougier de Camarès et à sa biscuiterie, au château de Montaigut, situé sur la commune de Gissac, et aux mystérieuses statues-menhirs, qui trônent en nombre dans le musée Fenaille Une belle mise en lumière dans le journal de Julian Brugier, qui affiche une audience moyenne de 2, 3 millions de téléspectateurs, et qui bataille, amicalement, avec sa rivale... l'Aveyronnaise Marie-Sophie Lacarrau, qui présente le JT de TF1.

Des idées de sujets télévisés

Lors de ce journal de 13 heures sur France 2, où la journaliste Isabelle Delion a lancé son reportage, le directeur du musée Fenaille, les yeux rivés sur son téléphone pour suivre le JT en direct depuis la salle du musée, pouvait apprécier la belle promotion. Aurélien Pierre n'a d'ailleurs pas manqué de glisser à l'équipe de France 2 que le musée était aussi prêt pour un sujet sur la mission lancée par le musée pour la préservation de sites mégalithiques en Ethiopie, et l'objectif pour Frenaill d’effectuer des travaux en ADN ancien, à partir de squelettes.

Belle audience pour "Des racines et des ailes"

En attendant, le département a aussi pu profiter de la belle mise en lumière offerte par l'émission "Des racines et des ailes", sur France 3, qui ce mercredi, a notamment posé ses caméras du côté notamment de Saint-André de Vézines ou d'Espalion. Une émission qui a fait la troisième audience de la soirée, avec plus de 2, 2 millions de téléspectateurs. Rajoutons également le bon départ, sur M6, de l'émission "La meilleure boulangerie de France", avec la cheffe aveyronnaise Noëmie Honiat, qui a passé la barre des 1, 5 millions de téléspectateurs.

Et ce n'est pas terminé. Ce samedi, c'est TF1 qui, dans son émission "Grands Repartages" fera la part belle au département avec une quinzaine de minutes d'images consacrées à la ganterie millavoise Fabre, sur le thème de la passion du cuir. Avec une audience qui navigue entre les 3 et 4 millions de téléspectateurs.