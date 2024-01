VIDEO. Football : "Ça montre encore que l'on a une grosse force de caractère", le capitaine de Rodez Bradley Danger, expulsé mais "content" du succès face à Pau

Les Ruthénois sont désormais 7es de Ligue 2 à un petit point de leur victime du soir, le Pau FC, 5e et titulaire à l'instant T du strapontin octroyant les play-off en fin de saison, après leur succès renversant, 2-1. Une victoire, la 8e de la saison en L2, validée par un but venu d'ailleurs de Younoussa dans la cinquième et dernière minute du temps additionnel, alors que le capitaine Danger venait de commettre l'irréparable, une faute de main dans la surface pour un penalty transformé, puis une expulsion pour contestation (88e). Avant ça Abdallah avait ouvert le compteur des siens comme le sien sous le maillot sang et or et l'habituel gardien remplaçant Cibois, en l'absence de Mpasi parti à la CAN, avait largement brillé dans sa cage. Bradley Danger comme Sébastien Cibois se sont ensuite arrêtés devant notre objectif en zone mixte. Réactions en vidéo.