Najac. L’Atelier prend ses marques en ce début d’année

En ce mois de janvier 2024, les équipes de l’Atelier continuent de proposer des activités variées, à destination de tous, quel que soit l’âge ou les revenus. "Mais ces activités ont avant tout pour but de créer du lien entre tous car quoi de mieux que de se mélanger, et ainsi s’enrichir de nos différences", lancent les bénévoles engagés.

La structure affine sa ligne directrice avec la création d’un nouveau service, baptisé Tintamarre et destiné à tous les habitants, associations, structures et commerçants du territoire qui le souhaitent. Tintamarre regroupera sur un même agenda tous les événements à venir et se fixe pour but de rendre chacun plus audible.

Ainsi, doit-il faciliter la vie des personnes et des différents acteurs qui peuvent retrouver le programme local des événements sur une même page. Il a aussi pour but d’établir du lien entre nous sans que chacun perde son identité car si "tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin." Parmi les activités de ce mois de janvier, l’Atelier met en avant " le labo des images et des mots". Une invitation à plonger dans sa créativité, à se recentrer et à savourer un moment propre à chacun.

À travers l’écriture et le collage, les participants pourront explorer des voies d’expression personnelles dans une atmosphère détendue et bienveillante. Sans pression, sans jugement – simplement un espace pour laisser libre cours à son imagination. Cet atelier est ouvert à tous, aucune technique artistique n’est nécessaire, aucune technique artistique n’est enseignée. Chacun peut s’exprimer à sa manière, chacun peut s’autoriser à créer.

Les prochains rendez-vous sont fixés ce lundi 15 janvier de 18 h 30 à 20 heures et jeudi 18 janvier de 14 h 15 à 16 h 15.