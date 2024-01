L'Église en deuil en Aveyron : le père Louis Amalric s’en est allé

Le prêtre est décédé à l'âge de 91 ans.

Né le 3 février 1932 à Saint-Sernin-sur-Rance, Louis Amalric a été ordonné prêtre le 29 juin 1955. Professeur à Saint-Pierre en 1955, vicaire à Saint-Geniez-d’Olt (1957) et Espalion (1960), professeur à Espalion (1965) puis vicaire-économe de Saint-Pierre de Bessuéjouls, le père Amalric sera chargé des paroisses de Coubisou et Vinnac le 23 janvier 1983 puis se rajoutera celle du Monastère-Cabrespines en 1998.

Pendant vingt ans, il sera le prêtre de ces paroisses accompagnant les fidèles lors des divers événements de la vie, invitant les paroissiens à la prière et aux répétitions dans le souci d’une meilleure intégration du chant dans la liturgie dominicale. Son passage sera marqué par de nombreux travaux réalisés dans les différents édifices où il officiait : réfection du chœur et des peintures, éclairage, sonorisation… pour Coubisou ; création de l’association Les Amis de Nadaillac et restauration intégrale de la chapelle de Nadaillac sans oublier la réfection des peintures, l’éclairage et le réaménagement intérieur pour l’église du Monastère. Prêtre-bâtisseur, il avait le don d’entraîner paroissiens, entreprises locales et municipalité dans ces projets de réfection et chacun avait à cœur de donner de son temps et d’y participer.

Aujourd’hui encore, les travaux de restauration réalisés dans les églises de Coubisou et du Monastère et la chapelle de Nadaillac sont le témoignage de ce prêtre qui a su protéger et sauvegarder le patrimoine religieux. Les paroissiens lui en ont été reconnaissants.

Nommé aumônier des Sœurs du Saint-Cœur de Marie de la Besse en juillet 2003, le dimanche 7 septembre 2003 il célébrait sa dernière messe d’action de grâce en l’église paroissiale de Coubisou suivie d’un moment de partage, de fraternité et de remerciements en présence de très nombreux paroissiens réunis à la salle des fêtes du village.

En 2012, le père Amalric avait rejoint la maison de retraite de Saint-Sernin-sur-Rance et est décédé ce 19 décembre 2023 à l’âge de 91 ans. La messe de sépulture a été célébrée en l’église de Saint-Sernin-sur-Rance suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-Maurice.

À toute sa famille et à la communauté religieuse, nous renouvelons toutes nos sincères condoléances.