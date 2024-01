Rugby : face à Canton d'Alban, Lévézou Ségala réagit… mais trop tard

En panne d’allumage lors de la première période, dimanche 14 janvier à Réquista, les Ségalis, lanterne rouge, ont laissé filer le derby face à Canton d’Alban malgré deux essais transformés sur le fil.

Si Lévézou Ségala avait coché depuis longtemps la date de ce premier match retour en espérant enfin rompre la série de défaites, qui plus est face au voisin Canton d’Alban, ce ne fut pas le cas. Menés 0-17 jusqu’à la dernière minute du match, les Ségalis se sont finalement inclinés 14-17 et ont enregistré leur 12e défaite de la saison en autant de rencontres.

« Nous avons mis trop de temps à rentrer dans le match », expliquait Cyril Cransac, le manager de LSA. Et c’est fort logiquement qu’après moins de 15 minutes de jeu, les visiteurs trouvaient la faille dans le rideau défensif aveyronnais et marquaient le premier essai de la partie. Toujours dominateurs dans une rencontre engagée physiquement, les Tarnais allaient à dame à deux autres reprises et viraient à la pause avec un avantage substantiel de 17 points, les locaux ayant rendu copie blanche.

Le public se demandait alors à quelle sauce allait être mangée leur équipe mais, après les citrons, les jaune et vert reprenaient des couleurs. « Il aura fallu attendre la mi-temps pour que nous réagissions, mais les débats ont été à la hauteur de nos espérances », précisait Cyril Cransac, dont les troupes ont dominé la seconde période.

"Frustrant"

Enchaînant les bons mouvements, les Lsanais faisaient souffrir les visiteurs mais ne parvenaient pas à franchir la ligne adverse. Ce n’est qu’à l’approche du coup de sifflet final que les avants ségalis parvenaient à inscrire deux essais en deux minutes face à des visiteurs complètement laminés par le travail de sape aveyronnais.

Mais ces deux essais n’ont pas été suffisants et le coup de sifflet final venait anéantir les espoirs d’une première victoire pour LSA, qui devait se contenter du point de bonus défensif. « Je ne peux pas reprocher grand-chose aux gars qui ont fait le boulot. C’est quand même frustrant de venir mourir à trois points. Il nous a manqué deux à trois minutes mais c’est en première mi-temps que nous perdons le match, reconnaissait François Giovannini, entraîneur de LSA. Pour gagner, il faut être opérationnel 80 minutes et en face il y avait une bonne équipe. »