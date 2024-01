Réquista. Le Secours catholique "goûte" au nouvel an

Après une année dédiée à récolter des fonds pour la préparation du goûter du nouvel an, fruit du labeur de l’équipe de bénévoles du Secours catholique de Réquista, ces dévoués bénévoles ont été récompensés par une participation enthousiaste lors de l’événement qui s’est tenu le samedi 13 dans la salle de Fatima. Cette réunion a rassemblé des personnes seules de la paroisse Saint-Pierre de l’Alrance et du Giffou pour un après-midi récréatif.

En effet, chaque premier vendredi du mois, les bénévoles se retrouvent à l’atelier de l’association caritative, situé dans une salle du "château", pour confectionner des objets destinés à la vente pendant les fêtes. Ils participent également à la brocante de septembre, accueillent les familles, et bien d’autres activités encore. Avant le partage de la galette, un loto a occupé une bonne partie de l’après-midi, rendant quelques chanceux particulièrement heureux. Ce moment fut empreint de convivialité, d’amitié et du bonheur d’être ensemble, le tout sous un soleil rayonnant à l’extérieur. Rien de tout cela ne serait possible sans l’engagement inlassable des bénévoles, qui offrent leur temps généreusement.

L’équipe locale du Secours catholique exprime sa gratitude envers tous les donateurs qui soutiennent l’association, contribuant ainsi à sa pérennité. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, vous êtes les bienvenus le 2 février dans la salle du "château" au rez-de-chaussée à 14 h.

Renseignements 06 32 33 90 07.