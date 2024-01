Paris : la mise en service de l'extension de la ligne 11 du métro est prévue pour la fin du printemps

Après huit années de travaux depuis le début du projet, les dernières étapes du chantier d'extension vers Rosny-sous-Bois sont en cours. Cependant, des fermetures sont prévues sur la liaison existante avant l'inauguration du nouveau tronçon, prévue pour mai ou juin prochain.

Le prolongement de la ligne 11 du métro parisien vers Romainville, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, et le Haut-Montreuil en Seine-Saint-Denis approche de son achèvement, avec une ouverture prévue à la fin du printemps, un an plus tard que prévu. Ce projet majeur de modernisation, estimé à 1,3 milliard d'euros, ajoutera 6 nouvelles stations à la ligne de 6 km à l'est de Paris.

Le chantier, entamé il y a huit ans, a rencontré des retards, notamment dans la construction de la station Place-Carnot à Romainville, due à la découverte de bombes de 1870, retardant de trois mois le calendrier.

Bien que certains travaux de finition restent à réaliser, les infrastructures du nouveau tronçon de la ligne 11 sont opérationnelles, tout comme la modernisation des 12 stations existantes. Des tests du système de pilotage semi-automatique des nouvelles rames auront lieu, avec des tests prévus les dimanches 21 janvier, 4 février, 10 et 24 mars, entraînant une fermeture intégrale de la ligne 11 ces jours-là.

Avant la nouvelle date, un accord définitif du tronçon existant au prolongement de la ligne est prévu fin avril, ce qui implique une fermeture de deux semaines entre Belleville et Mairie-des-Lilas. Il y aura des phases de "marche à blanc" et des rames circuleront sur les nouvelles voies sans passagers. Les commissions de sécurité inspecteront les installations avant l'autorisation d'ouverture des nouvelles stations.

La fréquentation quotidienne de la ligne 11 est actuellement de 130 000 voyageurs. Elle devrait passer à 200 000 usagers par jour après l'ouverture du prolongement jusqu'à Rosny. La correspondance avec le tramway T1 à Romainville en 2026 et la ligne 15 Est du Grand Paris Express à Rosny en 2030 ou 2031 font partie des développements futurs.