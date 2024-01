Saint-Saturnin-de-Lenne. Vœux et galettes au club Fleur des Causses

Au club "Fleur des Causses", les vœux suivis de la dégustation de galettes, sont un rendez-vous très apprécié et bien suivi.

2024 s’inscrit dans cette tradition ! Environ 60 aînés étaient présents, pour cette animation.

Dans la salle des fêtes une ambiance chaude et colorée les attendait. Dès 14 h, le plaisir de se retrouver donnait une belle et bruyante animation entre les participants. Un peu de calme enfin pour que le président Robert et la vice-présidente Marité puissent présenter leurs vœux à l’assemblée. Puis la troupe folklorique "La Cabrette du Haut Rouergue" animait l’après-midi. Musiques, danses et chants traditionnels se sont succédé jusqu’à l’incontournable "Se Canto" repris par tous. Des applaudissements fournis saluaient cette belle prestation. Venait alors la dégustation des galettes toutes différentes et savoureuses, se mariant si bien avec le verre de mousseux ou de cidre. Bravo aux pâtissières et pâtissiers du club qui encore cette année se sont surpassées.

Avant de se séparer, les rois et reines de "Fleur des Causses 2024" ont posé pour la photo souvenir.

Le prochain grand rendez-vous est fixé au 10 février pour l’Assemblée Générale.