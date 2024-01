Aveyron : longtemps investi dans le service et la santé, Serge Tourrel s’en est allé

Président de l’association de service et de santé Raspes et Lévézou (ASSRL) qui regroupe le centre de soins infirmiers et le Ssiad de 1996 jusqu’en 2017, Serge Tourrel s’en est allé

Durant ces vingt et une années, il a œuvré afin d’apporter un meilleur service à la population de Villefranche-de-Panat et ses environs. Il a su prendre les bonnes décisions pour pérenniser l’association, en concertation avec le conseil d’administration et le personnel.

C’est ainsi qu’il a contribué à la création du Ssiad et a participé avec le docteur Raynal, maire de Villefranche-de-Panat, à la réalisation de l’espace santé panatois afin de regrouper infirmières, kinésithérapeutes et ADMR dans les mêmes locaux. En janvier 2012, le centre de soins a quitté La Besse pour s’installer dans ces locaux tout neufs et fonctionnels. L’activité de l’association se développant avec la création de l’Esa (Équipe Spécialisée Alzheimer) et les locaux devenant insuffisants, il s’est engagé dans une procédure de rachat des locaux et du terrain et a lancé le projet d’agrandissement.

Selon ceux qui l’ont côtoyé, "Serge Tourrel était un président engagé et visionnaire. Il savait aussi affirmer ses idées, ce qui provoquait parfois le débat mais se terminait toujours par un dialogue bienveillant. Il ne manquait aucune occasion de regrouper le conseil d’administration, le personnel et leur famille. Il savait fédérer et créer une ambiance chaleureuse. C’était une personne joviale qui aimait la vie, il était très présent et avait pour habitude de saluer quotidiennement ses collaborateurs".

Et d’adresser une "pensée particulière pour son épouse, Monique, qui a su faire preuve de patience et de compréhension durant ces nombreuses années de présidence. Chacun lui sest reconnaissants pour tout cet engagement et son investissement. Sa mémoire restera. "