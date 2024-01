Decazeville. La mairie délègue petit à petit l’organisation au jeune comité

La répartition de l’organisation des animations decazevilloises pour 2024 est connue.

"On laisse à Decazeville comité deux animations, le 14 juillet et la fête début septembre. Pour des questions de légalité, on prendra la responsabilité du feu d’artifice pour la première et on s’occupera des forains pour la seconde", explique Patrick Innocenti, conseiller délégué notamment aux animations. "Il faut bien leur mettre le pied à l’étrier." La jeune association Decazeville comité, probable futur comité des fêtes de la ville qui a déjà participé en 2023 à l’organisation de la fête, d’Halloween et de la parade de Noël, s’occupera en effet de l’animation, du bal et de la restauration, avec un coup de pouce financier de la mairie.

En attendant, elle a prévu d’organiser une chasse aux œufs pour les enfants et un bal le 20 avril, à l’occasion de Pâques. Il pourrait également tenir une buvette lors du salon du tatouage.