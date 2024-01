Onet-le-Château. Le club de football met ses bénévoles et ses dirigeants à l’honneur

Ce lundi a eu lieu dans les locaux des techniciens du sport collectif, une sympathique manifestation, à l’initiative du club d’Onet le château football, avec la remise d’une magnifique "parka-doudoune". Mais une fois n’est pas coutume ce n’est pas une des équipes du club qui a été habillée de neuf, mais l’ensemble des dirigeants et des bénévoles réguliers (celles et ceux qui sont sur la brèche quasiment tous les week-ends, comme ce sera encore le cas avec les rencontres des 20 et 21 janvier !). Une belle façon pour leur club de les mettre à l’honneur et de reconnaître leur implication et leur part active à la vie du club. Une initiative d’ailleurs saluée par Jean Philippe Keroslian et ses deux adjoints (Michel Soulié et Didier Pierre), qui étaient présents pour l’occasion.

Pour les 29 qui ont donc revêtu avec fierté cette nouvelle tenue, l’équation est simple : un tarif très, très préférentiel de la part de Vincent Labourdenne, l’équipementier habituel (depuis 15 ans environ !), une participation du club et un petit reste à charge pour chacun, mais qu’importe, tous ont apprécié. "Cela faisait longtemps que nous n’avions rien fait à leur encontre. On a choisi cette veste, car cela va permettre à tout le monde d’être bien identifié durant toute la saison hivernale…" diront les responsables, autour du Président Éric Luban.

Et c’est en remerciant le club de conforter leur partenariat, en mettant cette fois-ci les bénévoles à l’honneur, et de continuer à lui faire confiance, que le maître des lieux invitait les récipiendaires à un autre moment convivial, autour d’un apéro dînatoire…