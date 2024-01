Decazeville. Les marcheurs réunis avant de déguster la galette

Une fois n’est pas coutume, tous les marcheurs des Retraités sportifs et actifs se sont retrouvés pour une photo de famille.

Les marcheurs qui font partie de l’association des Retraités sportifs et actifs de Decazeville et sa région sont près d’une centaine, répartis en quatre groupes, selon le niveau de chacune et de chacun, parcourant entre 6 et 16 kilomètres. Ils étaient presque tous là, devant le Laminoir, pour faire une petite randonnée en commun avant de déguster une bonne galette dans le local du club de l’amitié de Decazeville.

Sinon, les marcheurs se retrouvent deux fois par semaine, le lundi et le jeudi après-midi, chaque groupe randonnant sur des circuits différents afin d’éviter la monotonie. " Le fait de marcher de façon collective permet de sortir et se faire de nouveaux amis. Seuls, nous ne marcherions pas", ont avoué plusieurs participants.

"La marche est une activité douce où les risques de blessures sont minimes. Elle apporte de nombreux bienfaits au corps et entretien la santé", expliquent les responsables des quatre groupes de marche, Francis Baux, Robert Montoya, Monique et Christian Raynal, Brigitte Duval.