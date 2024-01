Lestrade-et-Thouels. Cinéma : deux séances à venir

La salle des fêtes du village accueillera deux nouvelles séances de cinéma dans les semaines à venir.

Au programme, lundi 22 janvier à 14 h 30, "L’Abbé Pierre", une vie de combats. Un nouveau biopic parfaitement orchestré qui donne à voir les 1 000 vies de ce personnage emblématique du XXe siècle. Dans le rôle titre, Benjamin Lavergne est une nouvelle fois époustouflant, élargissant encore son registre d’interprétation.

La séance sera suivie d’une pause gourmande.

Lundi 12 février, c’est le retour du traditionnel ciné-goûter de la Chandeleur et exceptionnellement c’est un ciné concert qui sera proposé sur une série de films d’animations de Lotte Reiniger, adaptation de contes populaires européens : La Belle au bois dormant, Blanche-Neige et Rose-Rouge, Poucette, Hansel et Gretel. La bande-son sera interprétée en direct par Joris LucChese (batterie) & Thomas Périer (synthétiseurs) du collectif Pigments. Les spectateurs pourront participer à un atelier bruitage. À l’issue de la séance, dégustation de crêpes et autres gourmandises de saison.

Infos : 05 65 46 46 53.

Ces séances sont proposées dans le cadre d’un partenariat entre Cinécran81, la commune de Lestrade-et-Thouels et l’AFR Alrance-Villefranche de Panat.