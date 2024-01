Bozouls. Fin d’exposition et tirage des gagnants de la tombola du centre social

Tout récemment, au centre social, l’exposition de l’Aveyronnais Laurent Ferrié alias Loferrie, artiste autodidacte né à Rodez en 1964, s’est terminée par le tirage au sort de la tombola proposée par l’auteur.

Trois œuvres ont été réalisées spécialement pour cette occasion. Philippe Cosset, président du Centre social, en présence des membres du bureau, de l’artiste et de la bénévole en charge de la Gal’rinette (espace dédié aux expositions dans la structure du centre) a tiré les trois tickets gagnants.

Pour en savoir plus, on peut consulter son site web www.loferrie.art et pour les dernières infos, son compte Instagram @loferrie_art. La Gal’rinette permet à tout artiste, peintre, dessinateur ou photographe, professionnel ou amateur d’exposer dans les couloirs de la structure afin de proposer un regard artistique aux yeux de tous.