Estaing. La générosité des habitants du territoire lors du dernier Téléthon

L’opération 2023 du Téléthon s’est poursuivie durant tout le mois de décembre à la cave des Vignerons d’Olt. Cette action, menée chaque année par les viticulteurs, a permis de collecter la jolie somme de 300 euros.

Les représentants de l’équipe du Téléthon étaient ravis de recevoir ce don à l’occasion d’une amicale manifestation. Un grand merci à la générosité des vignerons.

L’équipe de bénévoles des six communes de l’ancien canton d’Estaing peut être fière du résultat 2023 : 14 660 € ont été reversés à l’AFM Téléthon (14 242 € en 2022).

Un bilan qui devrait dépasser les 15 000 €, car deux animations vont s’y rajouter.

Grâce à la générosité de chacun et à l’engagement de tous (bénévoles, associations, municipalités, écoles, sapeurs-pompiers, commerçants…), la recherche avance, des premiers traitements ont pu voir le jour et la prise en charge et l’accompagnement des personnes atteintes de maladies rares ont été améliorés.

Aussi, rendez-vous les 6 et 7 décembre 2024.