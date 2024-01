Decazeville. Le Roller hockey, toujours généreux pour le Téléthon

Les hockeyeurs decazevillois et leurs dirigeants restent fidèles au rendez-vous pour le Téléthon.

Les responsables de l’association Espoir et Vie Téléthon récoltent au fur et à mesure les sommes collectées par les diverses associations qui se sont impliquées dans le Téléthon. Récemment, ils se sont déplacés dans l’antre du club de roller hockey de Decazeville, au Laminoir, pour se voir remettre un chèque de 370 euros.

Cet argent a été notamment récolté lors de l’animation soupe au fromage préparée dans le cadre du "fil rouge", un moment gastronomique toujours apprécié de nombreux amateurs.

On notera plus largement que de 2006 à 2011, le club de roller hockey a fait des dons au Téléthon par intermittence. Et, depuis 2012, le club contribue régulièrement à cet appel annuel à la générosité. Au total, depuis 20006, leur fidélité a permis de collecter 4 898 euros.

Robert et Jean-Claude Garcia, au nom d’Espoir et Vie Téléthon, ont remercié la présidente Christine Teulier et son équipe de bénévoles pour leur implication et générosité. De leur côté, les dirigeants du Roller Hockey ont confié qu’ils continueraient à soutenir cette noble cause.

Ce jour-là, en championnat de 4e division de roller hockey, les "Gueules noires" de Decazeville ont atomisé les Karibous de Saint-Orens (Haute-Garonne), 14 à 1, et ont dominé les Mantas de Montpellier (Hérault), 5 à 1. Une reprise après la trêve très prolifique en buts pour les Decazevillois.