L’équipe mixte contrainte au partage des points

Dimanche dernier, pour la deuxième rencontre du Challenge mixte du Rouergue, l’équipe espalionnaise recevait sous les courts couverts de Perse une équipe venue de Souceyrac dans le Lot.

Marlène, Jean-Philippe et Romain remportent leur simple. 3 points pour Espalion. Après un match très serré, Sophie se blesse au super teabreak (qui tient lieu de troisième set dans cette compétition) et perd par abandon. Marie-Claude et Jean-Baptiste perdent le double mixte également au super teabreak… mais sans blessure !

Score final : égalité 3 partout, le double valant 2 points.

Dimanche prochain, dernière rencontre de poule avec un déplacement à Saint-Affrique avec pour enjeu la qualification pour le tableau final.

Ce lundi 22 janvier à 19 heures aura lieu l’assemblée générale du TCE au centre Francis-Poulenc. Tous les licenciés sont attendus et tous ceux qui seraient intéressés par la pratique du tennis y seront les bienvenus.