-8,8°C ce vendredi et jusqu'à -10°C ce samedi : voici où il va faire le plus froid en Aveyron jusqu'à ce week-end

Le froid va s'intensifier samedi matin, avant un début de redoux en début de semaine prochaine.

Les températures chutent ce vendredi 19 janvier 2024 et vont continuer à baisser ce week-end, avant un redoux attendu en début de semaine prochaine. Selon les relevés de Météo Sud-Aveyron, le thermomètre est tombé jusqu'à -8,8°C dans le département au niveau des stations de ski de Brameloup et Laguiole.

Les températures étaient de -6°C à Laguiole, -4°C à Pont-de-Salars, -3°C sur le Larzac, -2,5°C à Rodez, -2°C à Espalion, -1,5°C à Villefranche-de-Rouergue et Saint-Geniez-d'Olt, -1°C à Murat-sur-Vèbre, -0,5°C à Millau ainsi que 1°C à Saint-Affrique.

De nouvelles gelées devraient survenir samedi 20 janvier au matin, alors qu'on peut s'attendre entre -8 et -10°C sur l'Aubrac, "voir moins localement" selon la chaîne Météo Sud-Aveyron. L'après-midi, il ne fera pas plus de 2°C sir les monts et les Causses, et jusqu'à 8°C dans les vallées.

Jusqu'à -14,6°C dans le Pas-de-Calais

Le froid a été particulièrement intense ce vendredi matin dans le nord de la France, où 23 départements sont placés en vigilance jaune "grand froid" par Météo France.

23 départements en vigilance grand froid ce vendredi. Météo France

BFMTV rapporte qu'un record de froid est tombé dans la commune d'Arras (Pas-de-Calais) : le thermomètre affichait -14,6°C (l'ancien record était de -14,1°C et datait de janvier 1987). Les températures sont tombées à -10°C à Saint-Michel-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), -9,2°C à Troisvilles (Nord), -8,5°C à Valenciennes (Nord) et -7°C à Lille (Nord).

Ce samedi, il fera froid jusque dans le sud-ouest selon Météo France. Le mercure va chuter jusqu'à -10°C au nord de la Seine et au sud de l'Auvergne. "Dimanche, le redoux s’amorce. Il se confirme en début de semaine prochaine, avec le retour d’un flux océanique perturbé".