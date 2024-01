Laissac-Sévérac l'Église. Au club du Clouquié, on a tiré les rois

C’est un plébiscite au niveau des adhérents du Clouquié. Tous repartent pour une nouvelle saison. Animations et sorties vont donc se succéder en 2024.

Et, comme de coutume, c’est la galette des rois qui a ouvert le bal. Grâce au sens artistique de Véronique Ala, les participants ont pu admirer des tables magnifiquement décorées. C’est désormais une habitude toujours très appréciée.

Par ailleurs, Jean-Pierre FrancesChini a proposé une projection vidéo avec d’autres images sur la vie rurale en Aveyron dans les années 1960 : synonyme de beaucoup de souvenirs pour certains. Puis le moment est venu de passer à table, et là, qu’ils sont magiques ces moments chaleureux et de convivialité ! Celles et ceux qui ont été élus reines et rois furent ravis bien sûr, mais l’ensemble des personnes présentes a dûment apprécié ce moment de gourmandise.

Vivement le mois de février, les membres du club se retrouveront pour déguster les crêpes de la Chandeleur.