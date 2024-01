Onet-le-Château. Les loupiots ont plaisir à mettre les mains dans la terre

L’atelier poterie a une longue histoire au centre social et toujours autant de succès auprès des plus petits.

La formule est immuable : chaque petit groupe se déplace 3 fois au Patio, sur les deux premières séances, chacun laisse libre cours à son imagination, au plaisir de faire et à la découverte avec l’aide de Delphine l’animatrice des lieux et leurs accompagnatrices et lors de la 3° séances les œuvres sont signées, pour les passer à l’émaillage.

Ce vendredi matin, c’était la "première" fois d’un groupe de 6 bambins du jardin d’enfants "Le Toucan", des Costes rouges. En raison du droit à l’image, ce sont Aylan et Anatole qui illustreront le travail du groupe et leur plaisir non dissimulé de mettre leurs mains dans la terre et de la moduler à l’aide de petits outils comme la roulette crantée ou le rouleau. Terre bleue et jaune pour cette session qui deviendront de jolis petits porte-bougies, soucoupes fourre-tout ou cendrier et petit plat… dont ils seront, on l’aura compris très fiers !