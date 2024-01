Bozouls. "Observons les oiseaux", une exposition interactive à la médiathèque

Depuis mercredi et jusqu’au samedi 24 février, la médiathèque municipale André-Baudon de Bozouls invite les amateurs de nature à découvrir l’exposition interactive "Observons les oiseaux".

Cette exposition offre une exploration des comportements fascinants des oiseaux et de leurs relations avec les humains dans l’histoire, tout en mettant en lumière leurs chants mélodieux. On peut accéder à des informations détaillées sur la vie des oiseaux sur des panneaux répartis dans toute la médiathèque.

"Observons les oiseaux" est aussi une expérience sonore. Grâce à une tablette mise à disposition par la médiathèque ou tout simplement en téléchargeant l’application "birdie memor" sur smartphone, les visiteurs peuvent jouer à reconnaître le chant des oiseaux de nos régions. Ainsi, devient-on un spécialiste du chant des oiseaux, pour le moins peut-on en reconnaître une vingtaine. Cette exposition captivante s’adresse à un large public, des passionnées d’ornithologie aux familles cherchant une activité éducative et divertissante.

Elle permettra à tout un chacun de prendre connaissance des richesses ornithologiques qui nous entourent afin de les préserver.

Mise à disposition par la médiathèque départementale de l’Aveyron cette exposition est accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Pour tous renseignements, contact au 05 65 48 51 52.

Horaires de la médiathèque : Mardi de 10 heures à18 heures ; mercredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ; jeudi de 10 heures à 12 heures ; vendredi de 14 heures à 18 heures et samedi de 10 heures à 12 h 30 et de 13 heures à 17 h 30.