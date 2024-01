Decazeville. Une réunion à venir pour une formation graphique

Lors de son assemblée générale au mois de novembre dernier, le district de pétanque de Decazeville a évoqué plusieurs besoins. L’un d’eux est d’avoir des bénévoles pour les aider à tenir les graphiques lors des éliminatoires mais aussi des championnats accueillis dans le secteur. À cette occasion, si certains licenciés sont intéressés, une réunion est fixée au lundi 5 février, à 17 h 30, au local de la pétanque de Firmi.

Par ailleurs, certains dirigeants de club ont également émis le souhait d’être formés sur la gestion des graphiques. Si des dirigeants ou licenciés sont également intéressés, ils peuvent faire parvenir une liste des personnes au district afin qu’il puisse établir une date de formation (districtpetanquedecazeville@gmail.com).

D’autre part, un petit concours amical s’est déroulé à Firmi, réunissant 18 doublettes. Au terme des trois parties, et en tenant compte du goal-average, ce sont Alexis Trouillet et Hervé qui ont remporté l’épreuve. Deuxièmes, Guillaume Falippou et Mathieu Goudal. À la troisième place, nous retrouvons Didier Carratier et Marcel Combart.

Le club compte sur ses licenciés pour l’accompagner cette année, afin que toutes les manifestations se déroulent dans les meilleures conditions pour les joueurs et les bénévoles.