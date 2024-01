Luc-la-Primaube. Les enfants ont réalisé des mangeoires pour oiseaux

Quand c’est l’hiver et qu’il fait froid, il est temps de commencer à nourrir les oiseaux. Pendant les mois les plus maigres, donner de la nourriture aux oiseaux est le meilleur moyen de les aider à passer cette période difficile. Les enfants de 3-5 ans de la MJC ont trouvé une façon astucieuse de réutiliser un rouleau de papier toilette vide. Ils ont d’abord étalé du beurre de cacahuètes sur le rouleau de papier toilette, versé des graines pour oiseaux dans une assiette et roulé le tube de papier toilette afin que les graines s’y collent. Après avoir passé un ruban dans le tube, ils l’ont accroché sur une branche d’un arbre. Il ne leur restait plus qu’à admirer tous les oiseaux venir se nourrir dans les arbres et y trouver des réserves pour l’hiver !

Programme du mercredi 24 janvier : atelier cuisine "Vanillekipferl" le matin et atelier manuel "Décore ton arbre" l’après-midi pour les 3-5 ans, atelier cuisine avec Mélanie et épreuves combinées avec Axel le matin et exploration "retrouve ton chemin au sein de la MJC" l’après-midi. pour les 6-8 ans. Sport le matin et poursuite du projet théâtre l’après-midi pour les 9 ans et plus.

Pour les 14 ans et plus, vendredi soir 26 janvier, ultimate Fifa tournoi inter MJC et concert "Le garage fait son show" samedi soir 27 janvier à 20 h 30.

Place aux musiques actuelles en réunissant les groupes des studios de répétition des MJC du territoire. Un espace d’expression artistique dédié aux musiciens amateurs locaux qui offre un show dans des conditions professionnelles.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou accueil@mjcllp.fr Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.