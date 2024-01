Meurtre de Caroline Marcel en 2008 : qui est Stanislas A., mis en examen et placé en détention provisoire ?

Suspecté d'être à l'origine du meurtre de Caroline Marcel en 2008, Stanislas A., interpellé le 16 janvier 2024 à Pamiers, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Qui est-il ?

Ce début d'année 2024 est en passe d'être celui de la fin d'une longue énigme entourant le meurtre de Caroline Marcel, cette joggeuse de 45 ans, tuée à Olivet (Loiret) en 2008. Qui est Stanislas A., le suspect mis en examen et placé en détention provisoire ?

En 2008, il vivait... dans le Loiret

Comme le rapporte La Dépêche, Stanislas A. était âgé de 18 ans et travaillait comme paysagiste près d'Orléans, en 2008. Il est né et a grandi dans le secteur, qui se trouve à quelques encablures seulement du lieu du crime. De son côté, le Parisien raconte que son enfance a été chaotique : il n'a jamais connu son père et a traversé plusieurs foyers différents.

Condamné, répertorié...

Stanislas A. n'est pas inconnu des services de justice puisqu'en 2005, il avait été cité dans une affaire "d'agression sexuelle" sur une fillette, un an avant d'être condamné pour le même motif, suite à des faits commis sur une jeune femme. Depuis 2006, son nom figurait dans le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Père de famille

Les premiers éléments de l'enquête dévoilent que le suspect vivait en concubinage, à Pamiers, en Ariège. Il serait alors devenu papa. Sa fille est âgée de deux ans. Stanislas A. serait, actuellement, sans emploi. Selon le Parisien, il est décrit comme quelqu'un de peu sociable.

Interpellation, mise en examen, placement en détention

Interpellé mardi 16 janvier 2024 à Pamiers, l'homme de 34 ans a été présenté à une juge d'instruction du pôle national "cold case" après son placement en garde à vue. Comme l'a indiqué le parquet de Nanterre, Stanislas A. a été mis en examen et placé en détention provisoire pour meurtre.

Le Parisien explique que le trentenaire a, lors de sa garde à vue, nié toute implication dans le meurtre de Caroline Marcel. Nos confrères révèlent également que le suspect est connu pour avoir des passions pour le moins étranges, notamment pour le fétichisme. Ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, se souvenant qu'un sac à dos contenant des petites culottes avait été retrouvé sur les lieux du crime, en 2009.

La clé de l'enquête

Si l'enquête a connu une soudaine avancée en cette mi-janvier 2024, c'est grâce à la clé de voiture de la victime, retrouvée dans la rivière. Dans sa communication, le parquet souligne en effet qu'une "nouvelle exploitation des scellés" a débouché sur "l'identification d'un profil génétique" sur l'objet : celui d'un "homme de 18 ans et présent dans le secteur au moment des faits". Ce qui correspond avec le profil de Stanislas A.

Un horrible mode opératoire

Le corps de la joggeuse avait été retrouvé le 23 juin 2008, dans la rivière le Loiret. Nos confrères du Parisien rappellent que Caroline Marcel avait été victime de violents coups sur la tête et était morte étouffée, avant que sa dépouille ne soit donc retrouvée immergée à Olivet. Et celle-ci avait été profanée, avec une branche d'arbre introduite dans son sexe.