Naucelle. Le Racing offre un match sérieux à son public

L’après "trêve des confiseurs" réussit au Jaunes et noirs du racing, avec une victoire à domicile (Rass Garonna xv), une à l’extérieur (Honor de Cos). Ce dimanche le Racing recevait Séverac au Laurines son adversaire direct pour la seconde place de la poule 7. Le public s’était déplacé en nombre pour assister à cette rencontre. Les Séveraguais, étaient venus pour faire un match sérieux et tenter d’accrocher une victoire.

C’est le Racing qui ouvrait le score dès la 7e minute par Romain Trémouilles par une pénalité, le "canonnier" de service en réussissait 2 autres 12e et 30e, ainsi que la transformation de l’essai de Boyer à la 18ème. Dommage que le Racing ai écroulé 3 mêlées avant la pause, qui obligeait l’arbitre à siffler un essai de pénalité. Mi-temps 16 – 7. La seconde période sera aussi rugueuse, les "Rouge et Blanc" ne voulant toujours pas s’en laisser compter, avec un pack conquérant, et des lignes arrière qui n’arrivaient pas marquer tant la défense Naucelloise était rugueuse. Un seul essai sera marqué par l’expérimenté Yohan Iragne à la 60e, transformé par un Romain Trémouilles en réussite lors de cette rencontre.

Les entraîneurs, Fabrice et Denis, pouvaient dire en fin de partie que le Racing a fait un grand match ce dimanche, les consignes et les tactiques ont payées. Le Racing se classe à la seconde place de sa poule, juste devant le leader Viviez.