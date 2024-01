Réquista. Les anciens joueurs de l’USR mis à l’honneur à l’office de tourisme

L’exposition de caricatures réalisées par Edouard Kathemann, il y a des décennies, et qui se déroule actuellement à l’office de tourisme, jusqu’au 26 janvier aura eu le mérite de rappeler à la mémoire des habitants les anciens joueurs de foot de l’équipe réquistanaise. Certains ont pu les retrouver sur les caricatures grâce au talent de l’artiste peintre M. Kattemann qui a laissé diverses traces de son art et aussi grâce à ses enfants Marc et Catherine qui ont retrouvé ces caricatures qui ont été mises en valeur grâce à l’USR lors de la célébration des 100 ans de cette prestigieuse association.