Alerte à la bombe à Millau : 1 550 élèves évacués, une équipe spécialisée dans la recherche d'explosifs poursuit l'inspection de l'établissement Jeanne-d'Arc

La levée de doute a été effectuée déjà sur deux sites de l'établissement scolaire Jeanne-d'Arc à Millau après avoir reçu une alerte à la bombe ce mardi 23 janvier 2024 matin.

Grosse frayeur ce mardi 23 janvier 2024 matin à Millau alors que l'établissement scolaire privé Jeanne-d'Arc, a reçu une alerte à la bombe.

Les établissements évacués

Comme le veut la procédure dans ce genre de situation, une procédure d'évacuation des élèves, des enseignants et de l'ensemble du personnel a été engagée. Les écoles maternelles et primaires, jouxtant l'établissement ont aussi été évacuées, le temps de la levée de doute par les forces de l'ordre.

Mise en sécurité dans la salle des fêtes

Comme le rapportent nos confrères de Midi Libre, tout le monde a été mis en sécurité dans la salle des fêtes. "Nous avons mis en marche la procédure classique d'évacuation et de mise à l'abri des élèves", indiquait ce mardi matin la sous-préfète de Millau.

Une équipe cynotechnique dans la recherche d'explosifs dépêchée

"L'ensemble des élèves a été pris en charge et récupéré par les familles. La levée de doute a été effectuée, par une équipe cynotechnique spécialisée dans la recherche d'explosifs, sur deux sites : Sainte-Marguerite et Les Lauriers roses. Les recherches sur le troisième site ont débuté", confie en ce début d'après-midi la préfecture de l'Aveyron.

Au total, plus de 1 550 élèves ont été évacués, comme le rapporte Le Millavois. "On a reçu un mail, qui est bien sûr en cours d’expertise, et par prudence, quand on a ouvert ce mail, il a été décidé en concertation avec les services d’évacuer les sites" explique à nos confrères, Laurence Lours, directrice des établissements de Jeanne-d’Arc.