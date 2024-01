Le comité toujours motivé pour s’investir en 2024

Les animations ont connu des fortunes diverses mais le comité reste motivé et continue de s’investir.

L’assemblée générale du comité d’animation s’est déroulée dans la salle Recoules en présence d’une vingtaine de participants, parmi lesquels figurait Catherine Kraus, adjointe au maire chargée des Festivités et cérémonies.

Succès et défis

Stéphan Roubiou présente le bilan des animations de l’année 2023, totalisant environ une quinzaine de manifestations. Les concours de belote ont rencontré un franc succès, tandis que le récital de piano en mai a été salué pour sa qualité, bien que la participation du public ait été modeste malgré la gratuité de l’événement.

La fête de Saint Hilarian s’est distinguée comme la plus grande manifestation organisée par le comité d’animation. Cependant, lors du vide-greniers dominical, le constat a été fait que peu de commerçants étaient ouverts. Le comité d’animation a reçu des critiques en raison de l’absence de forains lors de cette journée. Cependant, le comité a expliqué qu’il ne pouvait rien faire pour changer cela.

Le feu de la St-Jean a attiré des participants, mais l’utilisation limitée des tables de pique-nique a été notée, attribuée à un possible défaut de communication.

Le bal du 13 juillet a connu un vif succès avec une restauration, totalisant 170 repas, et une affluence notable. Le quine d’août a également remporté un franc succès, avec des remerciements particuliers envers les commerçants pour leur généreuse contribution en dons de nombreux lots. L’événement du 11 août, un repas à thème impliquant la participation de 5 restaurants, a été une première réussite.

Le vide-greniers au foirail a attiré un public croissant, tant du côté des vendeurs que des visiteurs.

La bourse aux jouets a présenté un bilan mitigé, avec une forte participation d’exposants mais un nombre moindre de visiteurs. En conclusion, le spectacle de Noël a réuni environ une centaine de personnes, laissant les enfants ravis de cette journée.

Bilan, investissements, projets

Puis Marjorie Caseynes présente de manière positive le bilan financier de l’année 2023. Jean-Michel Caseynes met en avant l’acquisition de 7 nouveaux barnums. Il souligne que les anciens barnums, âgés de plus de 10 ans, sont mis gratuitement à disposition des autres associations et peuvent être loués à des particuliers à un coût modéré.

Par la suite, Stéphan Roubiou prend la parole pour dévoiler le programme pour l’année 2024, comprenant une quinzaine d’animations. Pour la fête de la Saint-Hilarian, 8 groupes de musique se produiront sur 6 sites différents dans la ville. En raison de règles plus strictes pour les feux d’artifice, il sera remplacé par un spectacle son, lumière et eaux sur la place de la Mairie. Des jeux en bois et 2 ateliers de maquillage seront également proposés en incluant les traditionnels vide-greniers et le défilé de vélos fleuris.

Bureau reconduit

Ensuite, le bureau est reconduit pour l’année 2024 : Jean-Michel Caseynes et Stéphan Roubiou, co-présidents. Pierre Contes, secrétaire. Marjorie Caseynes, trésorière, et Andrée Pons, trésorière adjointe. Jean-Michel Caseynes souligne que l’association a besoin de personnes, même de manière ponctuelle, surtout lors des événements majeurs.

Il conclut en affirmant : "Le phénomène associatif est très gratifiant, parfois usant, mais consacrer son temps à quelque chose, le faire vivre, c’est enrichissant."