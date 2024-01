Espalion. Les tennismen qualifiés pour la finale

Ce dimanche le TCE se déplaçait à St-Affrique pour le compte de la troisième journée du challenge Mixte du Rouergue. Après un premier net succès (6-0) face à Onet et le match nul de la semaine dernière (3-3) face à Souceyrac il s’agissait de s’imposer pour assurer la qualification pour le second tour. C’est avec brio que Velesa, Marlène, Damien et Romain ont "assuré" en remportant trois simples sur quatre ainsi que le double mixte (victoire 5 à 1).

Ce succès qualifie donc les Espalionnais pour la finale qui aura lieu dimanche 25 février sur les courts de Villefranche-de-Rouergue.