Luc-la-Primaube : les travaux de remise en valeur de l’église de La Capelle Saint-Martin ont débuté

Depuis 2018, le conseil municipal s’est engagé dans une démarche de mise en valeur et de réappropriation de l’église de La Capelle Saint-Martin à travers la désaffectation de cet édifice emblématique de la commune et la demande de son inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

2022 a été consacrée à la conclusion d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet Pronaos qui a défini le programme des travaux et l’estimatif financier correspondant : 442 895 € HT soit 531 474 € TTC.

L’entreprise Vermorel a débuté les travaux de réhabilitation de ce patrimoine religieux qui a traversé neuf siècles fin 2023 : entretien du bâti, transformation de l’intérieur pour lui donner une nouvelle vocation… Cette grange-église cistercienne, monument unique en Occitanie était en effet fragilisée par des infiltrations d’eau et des remontées d’humidité, tout particulièrement dans sa nef et sur ses façades.

De plus l’ensemble des vitraux est à restaurer en raison de la vétusté de certains éléments et de pièces manquantes, tout comme leurs protections, fabriquées en verre et qui n’offre pas une ventilation optimale de la face externe des vitraux.

Appel aux dons

Devant le coût important mais nécessaire de ces travaux de conservation, une convention de souscription en faveur de la remise en valeur de cette église a été signée le samedi 16 septembre.

Ainsi, des dons, réductibles des impôts (Si vous faites un don de 100 €, il ne vous en coûtera que 25 €), peuvent être effectués par des particuliers et des entreprises sur le site internet Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église de La Capelle Saint-Martin à cette adresse directe : www.fondation-patrimoine.org/88451.