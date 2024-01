"Pourquoi vous ne le prenez pas ?" : quand Brigitte Macron demande à Didier Deschamps pourquoi le Japonais Junya Ito n'est pas en équipe de France

Un échange lunaire entre Brigitte Macron et Didier Deschamps lors de leur visite à Reims, lundi, dans le cadre de l'opération Pièces Jaunes.

La Première dame de France, Brigitte Macron, et le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, visitaient la Maison des Parents du CHU de Reims (Marne) lundi 22 janvier 2024, dans le cadre de l'opération Pièces Jaunes. Un échange surprenant a été isolé lors d'une interview de la radio Champagne FM, lorsque la discussion a glissé vers les performances du Stade de Reims en Ligue 1.

Didier Deschamps a expliqué regarder l'équipe "comme tous les autres clubs français et étrangers", avant une intervention complètement lunaire de Brigitte Macron. "Il y a un Japonais qui joue très bien à Reims, comment s'appelle-t-il déjà ?". Les journalistes face à la Première dame ont compris qu'elle parlait de Junya Ito.

Brigitte Macron a confirmé, puis s'est tournée vers le sélectionneur. "Il faut le sélectionner dans l'équipe, Didier ! Pourquoi vous ne le prenez pas ?" Didier Deschamps aurait éclaté de rire au moment de répondre : "Bah, parce qu'il est Japonais".

Un moment privilégié avec les enfants et les parents

Une "sympathique séquence", comme le décrit Champagne FM, qui en dit long sur les connaissances de Brigitte Macron sur le monde du football mais qui laisse néanmoins à penser que l'équipe de Reims est regardée par le couple de Macron.

Une parenthèse dans cette visite au CHU de Reims au sein de la Maison des Parents, un établissement en partie financé par l'opération Pièces Jaunes. Après un échange face à la presse, Brigitte Macron et Didier Deschamps ont passé l'après-midi avec les enfants et leurs familles, sans être suivis par les micros et les caméras.