Onet-le-Château. La soirée des vœux, un prétexte pour bien débuter l’année

165 adhérents avaient répondu présent à l’invitation de la structure et de sa présidente Josette Deschamps.

Cette soirée présentée comme celle de l’échange des vœux au seuil de la nouvelle année, était surtout une belle excuse pour se retrouver et faire vivre ce qui anime le Gaeq depuis sa création, la convivialité, la bonne humeur et le partage…

Ce qu’a rappelé la présidente dans son mot de bienvenue "Merci d’être venus si nombreux. Bien sûr, je vous présente mes meilleurs vœux et surtout la santé et je formule le vœu que le Gaeq continue de satisfaire le maximum d’adhérents. Mais ce vœu n’est possible que grâce aux nombreux bénévoles qui n’hésitent pas à s’investir et à aider comme c’est encore le cas ce soir. Est-il d’ailleurs nécessaire de rappeler que nous sommes tous bénévoles et non pas des professionnels de l’animation et si nous sommes preneurs de suggestions ou de critiques, nous préférons indulgence et félicitations ! Avant de laisser la place au groupe et de profiter ensemble de cette belle soirée, car il n’y a que ça de vrai, merci aux volontaires de penser au ménage après et merci aussi aux jardiniers, qui pourraient nous fournir des choux (si possible en lamelles, pour nous faciliter la vie !) pour notre prochaine soupe au fromage".

Et le groupe "Le bonheur est dans le chant" a investi la scène, pour offrir aux invités un florilège de chansons françaises, dont bon nombre ont été reprises par l’assistance, avant de partager le repas, sous forme de lunch préparé et offert (moyennant une participation symbolique de chacun) et permettant, tout en dégustant les mets, de se déplacer d’un groupe à l’autre au gré de ses envies, pour prolonger l’instant, en partageant avec tous…

Une bien belle initiative.