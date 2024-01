Ces quatre mineurs ont été déférés au parquet ce mardi 23 janvier après ces faits commis ce jeudi 18 janvier au lycée Champollion de Figeac (Lot).

Ils connaissaient le lycée Champollion de Figeac (Lot). Âgés de 16 à 17 ans, certains de ces quatre-là y avaient même été scolarisés... avant d'en être exclus.

Ce jeudi 18 janvier, raconte La Dépêche du Midi, deux d'entre eux, probablement ceux qui connaissaient les lieux, pénètrent dans l'établissement en vu de retrouver un lycéen de 16 ans avec qui ils avaient manifestement un litige. Les deux lui mettent la main dessus et l'emmènent à l'extérieur de l'établissement scolaire, où les deux autres complices les attendaient. C'est là que le lycéen sera passé à tabac.

Connus pour harcèlement scolaire et outrages

Les gendarmes de Figeac vont finir par identifier les quatre jeunes, originaires de Figeac et connu des services judiciaires. Les deux "anciens" de Champollion notamment ont été exclus pour harcèlement scolaire et outrages et sont actuellement justiciables. Les quatre ont été interpellés et déférés au parquet de Figeac ce mardi 23 janvier, avant d'être présentés à un juge pour enfants.

La Protection judiciaire de la jeunesse est chargée de les placer en "mesure éducative judiciaire provisoire" jusqu'au 19 février, date à laquelle ils seront jugés sur le fond du dossier lors d’une audience d’examen de la culpabilité. Ils font également l'objet d'un couvre-feu, ont l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et les coauteurs, et de paraître dans ou aux abords du lycée.

Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour violences en réunion aux abords d’un établissement scolaire ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours, et jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € pour s'être introduits dans un établissement scolaire "dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre", détaille La Dépêche.