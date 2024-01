Villecomtal. Une Nuit de la lecture avec les mots du corps

Dans le cadre de la Nuit de la lecture initiée par le Centre national du livre, la médiathèque de Villecomtal, l’association le Goût des Autres rejointes pour l’occasion par Les lectures Nomades de Decazeville proposaient ce samedi 20 janvier une lecture partagée autour du thème "Le corps".

C’était le 7e Café littéraire bien savoureux, où, comme à chaque rencontre, se côtoient l’émotion, l’humour et le plaisir de la découverte de textes ou d’auteurs nouveaux pour certains.

On a pu entendre un texte de Ludmilla Outilskaïa, auteure russe, digne héritière de Tchekhov, extrait de l’un de ses livres, "Le miracle des choux". Avec Daniel Pennac, grâce à un texte issu de son ouvrage "Le journal d’un corps" la carie ou la tentation de la douleur a rappelé une histoire qui sent le vécu. Ont suivi deux poèmes, un, "L’union libre" d’André Breton, une évocation célébrant la beauté féminine, et l’autre de Léopold Sedar Senghor, "Femme noire" où le poète comme dans "À une passante" de Baudelaire fait également l’éloge de la féminité. Après un texte de Florence Seyvos, tiré de son roman "Le garçon incassable", viendra "Les Mains" de Jacques Bertin, suivi de "Arthur où t’as mis ton corps" de Boris Vian.

Pour clore cette lecture, un texte de Rabelais "Comment Gargantua naquit de façon bien étrange", par l’oreille.

C’est bien par l’oreille que tous les textes ont été lus et écoutés avec bon plaisir.

Ainsi, rendez-vous fut pris pour d’autres bons plaisirs en mars : une fois dans le cadre du Printemps des poètes avec le thème "La Grâce" à Villecomtal et un autre fois à Marcillac avec pour thème "La chanson".

De belles rencontres en perspective.