Onet-le-Château. Tous ont dégusté les galettes après chaque atelier

Après l’effort, le réconfort dit le dicton, c’est ce qui s’est passé après chaque atelier de l’Outil en main ce mercredi, sur 2 services, pour plus de confort pour tous.

En effet grâce aux galettes offertes par la pâtisserie Régine Vinches (à Sébazac) et grâce à celles offertes par le magasin Leclerc (qui offre également tous les ingrédients nécessaires au club cuisine, permettant à ce dernier de confectionner, entre autres, ses propres galettes), les 30 jeunes et les 28 bénévoles ont pu faire les gourmands et bien sûr désigner leurs rois et reines…

Outre les moments d’échange intergénérationnel entre les artisans bénévoles et les jeunes apprenants, qui sont l’ADN de l’association, ces moments de convivialité gourmande sont appréciés de tous, car ils permettent des instants de partage différents, propice à une plus grande (s’il en était besoin !) proximité et dynamique de groupe…

D’ailleurs, un autre moment convivial se prépare avec les retrouvailles des 5 Outils en main du département, qui se déroulera le 23 mars, à Lioujas…