Onet-le-Château. Un magnifique concert au profit de "Jamais sans toit"

L’association "Jamais sans toit" organisait un concert en l’église Saint-Joseph-l’Artisan, dimanche dernier.

C’est la troisième année que la paroisse ouvre les portes de son église à l’association et cette fois-ci pour un magnifique concert orgue, flûte trompette et chant. On peut saluer la prestation de Jérôme Rouzaud, Théo Schmitt, Bernard Laur et Marie-Hélène Finot pour cette interprétation de grande qualité et de grande sensibilité. Le public ne s’y est pas trompé et a répondu présent à ce rendez-vous en nombre. En effet près de 300 personnes ont pu applaudir les artistes.

L’aide apportée ce soir-là, a été versée intégralement à l’association "Jamais sans toit". Les organisateurs remercient la générosité du public et celle des musiciens et de la chanteuse qui se sont investis bénévolement pour ce concert.

Pour mémoire, l’association Jamais Sans Toit se donne pour objectif de faciliter l’intégration des familles exilées en œuvrant pour leur permettre d’accéder à des conditions de vie dignes, à un logement stable, les accompagne vers la reconnaissance de leur citoyenneté et valorise l’immigration comme richesse économique, culturelle et sociale.