Naucelle. L’amicale laïque du Naucellois s’engage

Lors de son assemblée générale dans les locaux du centre social du Pays ségali, l’amicale laïque a décidé d’inviter Eric Favey pour animer une conférence sur la thématique "Urgences et transitions écologiques : habiter un monde commun", vendredi 22 mars à 18 h 30 à la salle des fêtes de Naucelle. Eric Favey est vice-président de la Ligue de l’enseignement, membre du conseil national de la transition écologique au titre du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire. L’amicale laïque de Naucelle est partenaire de l’école publique Jules-Ferry qui, dans le cadre de son projet éco-école, a fait de la transition écologique une priorité. L’amicale laïque a participé à différentes actions proposées aux enfants lors de la journée climat : sensibiliser les élèves aux écogestes, instaurer le tri et le recyclage des déchets, construire et mettre en place un composteur et observer différents composts, comprendre le rôle des arbres et des milieux humides pour le maintien de la biodiversité…

Eric Favey interviendra aussi devant les élèves du CM2 afin de leur donner quelques repères et connaissances complémentaires à ce qu’ils ont déjà appris.