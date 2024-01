Manifestations des agriculteurs : le réseau Agglobus de Rodez arrêté, les transports scolaires dans l'attente, la Région a négocié le ramassage

Ce vendredi 26 est un jour de pointe concernant le ramassage scolaire. A Rodez et ailleurs, les bus attendent l'heure fatidique de 17 heures, et la sortie des écoles et des lycées.

Il y avait encore des personnes à attendre leur ligne de bus à 14 heures, en pure perte : le réseau Agglobus est "arrêté jusqu'à nouvel ordre" depuis 11h50 ce vendredi 26 janvier, en raison des actions des agriculteurs en colère autour du chef-lieu de l'Aveyron et sur les axes routiers, A75 et RN88 en tête. "Tous les conducteurs sont là et attendent", nous dit-on.

La Région négocie le ramassage scolaire avec les agriculteurs

Mais comme tous les vendredis, c'est le "grand jour" hebdomadaire pour le ramassage scolaire, où lycéens et étudiants rentrent chez eux pour le week-end. Et l'heure H de ce "grand jour", c'est 17 heures. C'est l'heure qu'attendent les différents acteurs départementaux de ces transports scolaires. "Nous tout est prévu pour 17 heures, nous fait-on savoir chez Ruban bleu, on a juste annulé les navettes scolaires en centre-ville".

"On attend les explications de la Région", qui négocie avec les manifestants pour que le ramassage scolaire soit assuré à cette heure-là. Vers 15h30, selon Agglobus, la manifestation des agriculteurs à Rodez évoluerait vers une opération escargot, et le ramassage scolaire, après les négociations menées entre Région et manifestatants, devrait se faire à 17 heures. "Après, s'il y a du retard, il y a du retard"...

Les liaisons de bus régionaux perturbées

Comme depuis le début des actions des agriculteurs en Aveyron, ce mardi 23 janvier, tout le réseau régional "liO Occitanie 12" à destination ou au départ du département est pertubé, principalement au départ de Rodez et à destination de Montpellier et de Toulouse, avec des retards enregistrés et des arrêts non desservis chaque jour. Toutes les informations ici.