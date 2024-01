Rodez : l’enseignement supérieur ouvre ses portes tous azimuts

A partir du samedi 27 janvier, plusieurs établissements scolaires et universitaires ruthénois reçoivent le public pour mettre en avant leur sprogrammes et leurs formations.

Ce week-end, l’offre de l’enseignement supérieur disponible à Rodez sera en vitrine si l’on peut dire. Les principaux établissements proposant cette offre ont en effet accordé les violons afin d’accueillir notamment les lycéens en pleine réflexion sur le sursud ans lequel ils vont s’engager.

Chaque établissement mettra en lumière ces spécificités.

L’IUT de Rodez (qui ouvrira également ses portes mercredi 31 janvier 13 heures à 16 heures) propose une visite des locaux, renseignements sur les formations, rencontre avec les enseignants et les étudiants, informations sur la vie étudiante, la scolarité, les bourses, le logement, les relations internationales. Ce samedi, conférences de présentation des formations et/ou des conférences "métiers", animées par les enseignants ou par des intervenants professionnels, seront également présents. L’occasion d’ailleurs de jeter un œil sur l’avance du chantier du futur pôle universitaire Champollion qui prend forme à proximité.

Du côté de Bourran, le lycée Charles-Carnus, de 9 heures à 17 heures, mettra en lumière ces formations spécifiques. À noter que le lycée propose notamment de venir en immersion au cours d’une journée pour échanger avec les professeurs et les étudiants.

Côté santé, l’institut de formation aux métiers de la santé, de 9 h 30 à 16 h 30, ouvrira les portes de toutes les informations relatives à la formation en soins infirmiers et à la formation aide-soignante Avec au programme, visite des locaux organisée toute la journée dès 9 h 30 depuis le hall d’accueil, par les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants ; conférence d’informations sur la sélection en soins infirmiers (avec Parcoursup), animée par la directrice Céline Gaquière (à 10 h 30 et à 14 h 30) ; présentation des formations toutes les 30 minutes ; ateliers sur le financement des formations (selon votre situation ; rencontre des secrétariats pour les modalités d’inscription tout au long de la journée.

À la CCI également on sera sur le pont ! Que ce soit au Campus XIIe Avenue à Millau ou au Purple Campus Rodez. De 10 heures à 17 heures, ce samedi 27 janvier, plus de 20 formations, de Bac à Bac + 5, dont 80 % en alternance, sont dispensées.

Concernant le Campus XIIe Avenue, il propose des formations dans les domaines du business, de l’informatique, de la mécanique, du tourisme et des animations ainsi que dans le domaine de la qualité, sécurité et environnement. Ensuite, pour le Purple Campus Rodez, il possède une multitude de formations, avec, au programme, de l’informatique, de la restauration, du commerce, du sport, des langues… Des animations seront également de la partie tout au long de la journée, avec, au menu, des rencontres avec les formateurs, les professionnels ainsi que les équipes pédagogiques. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront discuter avec les étudiants qui sont en cours de formation ou des anciens élèves.

Pas moins de 95 % de jeunes diplômés trouvent leur emploi en moins de trois mois. De plus, près de 1 200 étudiants sont formés chaque année. Le réseau CCI et la 2e instance de formation après l’Éducation nationale en France.