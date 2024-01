Football : Ouest Aveyron, le piège parfait !

Malgré trois divisions à combler, l’OAF a maîtrisé les Héraultais de La Paillade ce dimanche lors des 16es de finale de la coupe d'Occitanie (2-0). Un exploit et un gros coup aussi.

Coup de maître ! Cet après-midi, dans le vent froid de Villeneuve, les gars d’Ouest Aveyron se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe d’Occitanie en effaçant à la régulière les Héraultais du quartier montpelliérain de La Paillade, pourtant évoluant en élite régionale. Leur tendant un piège parfait.

D’abord au vu des conditions : froid et vent, pas idéal. Surtout celles de l’aire de jeu, la pelouse villeneuvoise pour le moins bosselée livrant un florilège de faux rebond et autres incongruités "à l’aveyronnaise". "Sur le plan tactique et technique, je pense qu’ils n’étaient pas habitués à jouer sur une surface de jeu comme ça ", dira ainsi le coach local Romain Issaly, après coup. Très loin d’un synthétique en effet, le terrain des pensionnaires de Départemental 1 les a aidés. Mais il n’a pas fait le boulot tout seul. Le plan d’Issaly de laisser le ballon, pour mieux piquer par banderilles a fonctionné à merveille. Et très tôt. Juste après dix minutes de jeu, un dégagement surpuissant du gardien se transformant, après rebond, en passe décisive pour un Victor Rous roublard, plaçant sa tête au bon endroit pour lober le portier sudiste. Tout était en place.

Tirage au sort mardi… pour quatre clubs aveyronnais

Mais le public, fourni ce dimanche, se disait que l’après-midi était loin d’être terminé, que l’écart de niveau allait se faire sentir au fur et à mesure. Que nenni. Alors, certes, OAF a surtout subi, tenant bec et ongles, sans non plus verser dans une attaque-défense à outrance, bien aidé en cela par la maladresse des visiteurs. Pire pour ces derniers, sur un contre rondement mené, c’était encore Victor Rous qui se démarquait parfaitement pour sceller les choses et faire chavirer tout le stade. Les locaux ayant été simplement supérieurs dans "l’envie, la détermination", toujours selon un Issaly, lucide : "On a su répondre. On a peut-être abusé du jeu long, mais ça a fait notre bonheur et je suis très satisfait des garçons. " Avec une qualification historique pour cette jeune entente (3 ans), alors que le tirage au sort est prévu mardi (12 h 30) et concernera trois autres clubs aveyronnais, après les qualif’ ce week-end de Onet II (R3), Rodez II (R1) et Millau (R3), là aussi pour un exploit face à des Héraultais (ceux de Fabrègues, R1).