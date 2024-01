Colombiès. Aveyron : cette nouvelle micro-crèche très attendue ouvre le 1er février

Cet équipement bénéficie d’un label écologique au niveau de sa conception, de ses aménagements mais aussi de son fonctionnement.

C’est en présence d’une nombreuse assemblée que le conseil municipal regroupé autour de Patrick Alcouffe, maire de Colombiès, et en présence de Karine Clément, présidente de la communauté des communes, ont souhaité une bonne et heureuse année à tous les concitoyens.

Cette cérémonie fut l’occasion de rappeler que les objectifs fixés il y a trois ans ont été atteints : la création d’un bâtiment destiné à la garderie périscolaire et à l’accueil de loisirs, géré pour le compte de l’interco par Familles rurales et l’ouverture, au 1er février 2024 de la micro-crèche. Sa capacité de 12 places, devrait être atteinte dès le mois d’avril, toutefois il reste des créneaux horaires disponibles dans la semaine, les parents qui souhaiteraient en bénéficier sont invités à téléphoner au Pôle petite enfance de Pays ségali communauté à Baraqueville.

Enfin, la réhabilitation de la friche artisanale située au cœur du bourg de Colombiès, sera terminée fin février. Elle offrira aux associations de l’ensemble de la commune une salle d’activités multiples, une salle de réunion et autres commodités sur une surface de 210 m². à cela, se rajoutent un auvent extérieur et une aire de jeux aménagés pour les plus petits et plus grands. Un T3 et un T2 occupent le premier étage sur une surface de 105 m². Du fait de leur proximité avec l’école et la garderie, ces logements seront réservés de préférence à des jeunes foyers. Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie.

City stade, rénovation énergétique...

L’avenir fut ensuite évoqué, avec la création prochaine d’un city stade en lieu et place de l’ancien terrain de tennis. Sur les deux prochaines années, devraient être réalisés la rénovation énergétique de la partie initiale de la Marpa, la participation de la commune à un appel d’offres (AMI) avec la communauté de commune en vue de réaliser de l’autoconsommation énergétique grâce à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments communaux, mais aussi la rénovation énergétique de l’ensemble de l’éclairage public, sources d’économies pour les décennies à venir.

Les projets un peu plus lointains concernent la rénovation de l’ancien presbytère de Limayrac et de ses logements (étude énergétique courant 2024) ; l’acquisition validée de l’ancien garage Pelous en bordure de la D997, devrait ouvrir diverses possibilités de développement et regroupement de services à la population.

Après avoir informé l’assemblée, de la reprise d’une courbe ascendante de la population depuis les derniers recensements, du label "Villages d’avenir", gage d’un certain dynamisme, accordé par l’Etat à la commune avec nos voisins de Moyrazès, Patrick Alcouffe remerciait Karine Clément et l’ensemble de la communauté de communes pour le soutien apporté. Mme Clément a ensuite pris la parole et a rappelé les enjeux à venir de la communauté. Elle a mis l’accent sur la rationalisation nécessaire de la collecte des ordures ménagères, la mise en place inéluctable de la taxe Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), le démarrage prochain de la mise en place du Plan local d’urbanisme intercommunal avec intégration de la loi sur la ZAN (Zéro artificialisation nette).

Elle a mis l’accent sur l’investissement important de la communauté sur la petite enfance, enfance et jeunesse, le soutien au développement économique, aux structures seniors, mais également l’aide aux familles avec la diversité des activités du Centre social du Pays ségali sur l’ensemble des communes.

Après avoir remercié le personnel, les associations, les bénévoles, le maire a convié l’assemblée à un apéritif de partage et de convivialité.