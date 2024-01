Le Greta de Millau aborde 2024 avec optimisme et ambition

Le Greta CFA Midi Pyrénées Nord lance sa nouvelle année avec optimisme et ambition. À l’occasion de la cérémonie des vœux de l’agence de Millau, l’antenne sud aveyronnaise a rappelé ses missions, dressé le bilan de l’exercice 2023 et envisagé les pistes de réflexions qui vont l’accompagner en 2024. " Nous avons accueilli cette année 820 stagiaires pour un total de 7 000 heures de formations dispensées par une cinquantaine – vacataires et permanents – de formateurs ", valide Laurence Callec, conseillère en formation professionnelle. " Une bonne année, abonde Gaëlle Tarrusson, avec beaucoup de flux et un excellent retour à l’emploi dans un contexte économique plutôt dynamique. "

Fléchées en fonction des besoins du territoire, les formations des secteurs " Soin – santé – bien être – social " ont effectivement le vent en poupe. " Le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES) ou celui d’accompagnant éducatif petite enfance répondent clairement à des besoins très identifiés à Millau, confirme la conseillère en formation Gaëlle Tarrusson. Les demandes sont nombreuses… Il y a localement un gros manque au niveau des structures. "

À la rentrée 2023, 73 familles millavoises étaient dans l’attente d’une solution de garde pour leurs rejetons, confirmait à ce sujet la municipalité. " Compte tenu de notre panel particulièrement riche, nous sommes en mesure de proposer et de répondre à toutes les demandes de formations allant de 7 h pour la plus courte à 2 ans."

" Certains dispositifs fonctionnent mieux que d’autres, comme la petite enfance, l’aide ou l’hospitalisation à domicile, en Ehpad. Nous avons aussi tous les domaines en lien avec la comptabilité, la gestion, le secrétariat ", complète Laurence Callec.

Ces formations concernent pour moitié les demandeurs emplois ou des salariés qui " souhaitent monter en compétence ", témoigne Davy Lagrange, directeur opérationnel du Greta Nord (Aveyron, Lot et Tarn). " Localement, les entreprises cherchent des personnes de plus en plus qualifiées ".