Rignac. L’office de tourisme lance un film promotionnel

Le conseil d’exploitation de l’office de tourisme du Pays rignacois s’est réuni à l’espace Georges Rouquier de Goutrens. L’occasion pour les élus du territoire, le médiateur culturel et les conseillères en séjours de présenter le bilan de l’année écoulée et les actions prévues pour 2024.

Les statistiques de fréquentation des bureaux d’accueil, du site internet, des réseaux sociaux ont été présentées et analysées.

La campagne de communication 2023, les événements, les partenariats avec les institutions et associations locales ainsi que le bilan culturel furent également passés en revue : "Une saison très positive en termes de fréquentation dans les trois bureaux d’accueil mais également sur le site internet et les réseaux sociaux" ont souligné les responsables. L’année 2024 sera particulière et aussi vivante et riche en événements que 2023 : " L’accent sera mis sur la communication dans les bassins de vie de Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Marseille, qui disposent d’un fort attrait pour notre territoire" ont poursuivi les responsables qui ont présenté pour cette communication un film promotionnel du Pays rignacois réalisé par une entreprise locale.

"Il sera un élément majeur de notre nouvelle campagne de communication 2024". Ce film sera largement diffusé par les communes, les bureaux d’accueil touristiques ainsi que par tous les acteurs touristiques, économiques et culturels locaux.

