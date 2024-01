Ouverture, inscriptions, calendrier : ce qu'il faut savoir sur la plateforme Mon Master, lancée ce lundi

La plateforme Mon Master ouvre ce lundi 29 janvier 2024. Comment fonctionne-t-elle ? Quel est son calendrier ? On vous explique tout.

En parallèle de Parcoursup, qui va vivre des prochaines semaines animées, la plateforme Mon Master est lancée ce lundi 29 janvier. Comment fonctionne-t-elle ? Quel calendrier est mis en place ? Voici ce qu'il faut savoir.

Mon Master... kézako ?

Mise en place par le gouvernement, cette plateforme permet de consulter l'intégralité des diplômes nationaux de master, "proposés par les établissements d'enseignement supérieur accrédités", mais aussi un dépôt de candidatures "pour l'accès en première année de master". Enfin, l'outil offre la possibilité d'être "accompagné par les services rectoraux dans le cas où vous n'auriez reçu aucune réponse positive à vos candidatures".

Formations proposées, élèves concernés...

Comme le souligne la plateforme, elle répertorie "plus de 3 500 mentions et 8 000 parcours de master". Mon Master s'adresse aux étudiants de licence, à qui elle permet de "préparer au mieux leur orientation et de construire leur projet d’études".

L'outil permet aussi de consulter le contenu de chaque master, rechercher par domaine, avoir un accès direct à l'ensemble des informations sur le site de l'établissement et consulter les offres d'alternance.

Qu'est-il possible de faire dès ce lundi ?

Très concrètement, qu'est-il possible de faire à compter de ce lundi 29 janvier 2024 ? Les étudiants peuvent, désormais, "retrouver et consulter les offres de formations conduisant à l'obtention du diplôme national de master", répond Mon Master. C'est une première étape, qui lance un calendrier dense pour les prochains mois.

Quel est le calendrier ?

Le calendrier de 2024 est divisé en cinq grandes étapes. La première, ouverte ce lundi, dure jusqu'au 26 février. La deuxième démarrera à ce moment-là : ce sera le dépôt des candidatures, jusqu'au 24 mars. L'acte 3 aura lieu dès le 2 avril, et s'étendra jusqu'au 28 mai : les candidatures seront examinées. La phase principale d'admission (4 - 24 juin) sera la quatrième séquence, avant une dernière phase complémentaire, du 25 juin au 31 juillet. À noter qu'il y aura également une gestion des désistements, jusqu'à la mi-septembre.

Voici donc le calendrier détaillé :