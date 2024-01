Manhac. "Travailler pour le bien commun"

Il n’est jamais trop tard pour souhaiter les vœux pour une nouvelle année, c’est ce qu’a fait Bernard Calmels, maire et son conseil municipal. Dans la salle des conseils, devant une cinquantaine d’administrés, le maire a passé en revue l’exercice 2023 : projets, avant-projets, l’embauche de 3 personnes, 2 secrétaires de mairie,Virginie et Emma, et un agent technique, Jordan. Il a fait état de deux principaux projets : l’assainissement du bourg de Manhac et l’extension de l’école de Lavernhe.

La commune compte à ce jour 870 habitants, une quinzaine de naissances ont eu lieu en 2023. Il a redit son attachement à l’espace associatif "La Caminade", qui a fêté ses un an en novembre dernier, un lieu qu’il fallait pour la commune, un espace de "rencontres". D’autres travaux sont en cours et à venir, voirie.... Pour ce qui est de l’école, les 76 élèves profitent de rencontres sportives avec d’autres écoles, des cours d’occitan, une école de cinéma, initiation au cirque, et la poursuite du projet de développement durable, gestion de l’eau, les déchets...

A noter que l’école porte depuis sept ans le label éco-école.La commune, avec l’ensemble de la communauté de communes du Pays Ségali, participe au projet de labellisation du territoire avec pour but de favoriser la "rencontre". C’est l’association l’ALLUR qui porte le projet avec le CSCPS.

Des animations sont prévues à partir de mai sur ce territoire.

Une commune qui se porte bien, qui est dynamique et qui continue dans ce sens pour l’année qui se présente.

Le maire a présenté à chacune et chacun ses meilleurs vœux et remercié l’ensemble des associations pour leur implication dans la vie de la commune. C’est enfin autour de la galette et du verre de l’amitié partagé que s’est conclue cette cérémonie.