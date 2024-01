VIDEO. Quand l'Aveyronnaise Axelle Berthoumieu et l’équipe de rugby de Blagnac tentent de sortir leur bus embourbé sur la route de Rennes

L'Aveyronnaise Axelle Berthoumieu, qui joue avec le club de rugby de Blagnac en Haute-Garonne, a vécu une drôle de mésaventure avec ses coéquipières alors que leur bus voulant échapper aux blocages des agriculteurs, s'est retrouvé dans une fâcheuse posture.

Drôle d’aventure en guise de reprise du championnat pour les rugbywomen de Blagnac. Samedi, l’équipe haut-garonnaise, dont fait partie la Gageoise Axelle Berthoumieu (au centre sur la photo), a été ralentie sur la route de Rennes.

Le bus de l'Aveyron préfère éviter les grands axes

Pour éviter les barrages des agriculteurs, le bus, lui aussi originaire de l’Aveyron puisqu’il appartient à l’entreprise Verbus, a préféré éviter les grands axes. Sauf que sur une petite route, il a glissé et s’est embourbé très peu de temps après son départ.

Il a fallu faire appel à une dépanneuse poids lourds

Les joueuses blagnacaises ont tenté de pousser le véhicule à deux étages hors du fossé mais il leur a finalement fallu faire appel à une dépanneuse poids lourds.

Les mésaventures de l’équipe féminine de Blagnac qui se déplace à Rennes pour la 5e journée de l’Élite 1 Féminine !



Et après quatre heures et demie d’attente à Donzac, dans le Tarn-et-Garonne, les Haut-Garonnaises ont pu reprendre la route… pour encore huit heures de trajet. Mais la mésaventure n’a pas freiné les ambitions de Blagnac, qui s’est largement imposé (15-34) sur la pelouse du Stade rennais et a pris la tête de la poule 2 d’Élite 1.