Aveyron : comment profiter du vide-greniers permanent qui a ouvert récemment à Onet-le-Château ?

Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 heures en non-stop.

Cela fait un an jour pour jour que Fanny Ancelin, la responsable du magasin Star troc a déménagé pour un local plus spacieux de quelque 1 000 m2, sur la route d’Espalion (face à Lidl).

Son vide-greniers permanent est un dépôt-vente sous forme de location de stands pour petits articles, vêtements et bibelots, qui donnent aux locataires, la possibilité d’accéder à l’espace meubles, pour y déposer leur mobilier "Ce type de magasin existe partout en France et ça marche. Je prends 30 % de commission, j’ai un service livraison et un de vide-maison et je suis aussi point relais colis, car c’est souvent du seconde main, comme dans le magasin…".

La page facebook de Fanny est régulièrement mise à jour avec l’arrivage des nouveautés, que ce soit en moderne, vintage, ancien, souvenirs d’enfance… mais elle conseille aussi de passer régulièrement au magasin "la seconde main a le vent en poupe, mais il faut tomber dessus, car je n’ai qu’un exemplaire de ce qui pourrait vous convenir…".