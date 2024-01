Villefranche-de-Rouergue. Cinq Villefranchois dans le top 10 au quart de finale du championnat de France de cross – country

Douze athlètes de l’athlétic-club Villefranche (ACVR) ont participé au quart de finale du championnat de France de cross, organisé au cœur des Pyrénées, à Lau-Balagnas, près d’Argelès-Gazos (65). Les conditions étaient excellentes, sol ferme, temps doux et ensoleillé, pour courir sur un parcours exigeant, implanté au pied du pic du Midi de Bigorre. Cinq coureurs se sont classés dans le top 10, l’excellent benjamin, Paul Pasquier (8e), la benjamine Cassandre Gauchy (10e), Nathan Eyssettes, cadet (9e), la junior Mélissa Carsac, (10e) et dans la catégorie "Master", Omar Ibdella, qui s e classent 10e. Les minimes Marie-Lou Schiavone, Lison Cabrit, Lilou Cépière et Rose Falipou sont arrivées groupées aux 38e, 42e, 43e et 45e rangs. Jules Savignac (espoir) se place 38e du cross élite (9 300 m). Le master Patrick Puech termine 59e du cross court. Lucy Andrieu-Malvezin se classe 46e, à l’arrivée de la course des benjamines. Félicitations à ces courageux athlètes, qui ont réalisé un déplacement aux confins de l’Occitanie, pour se confronter aux meilleurs coureurs régionaux. Le prochain rendez-vous est pris, le 18 février, à Carcassonne pour les demi-finales du championnat de France et des courses par équipes : départementales "benjamins