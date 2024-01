Decazeville. Dominique Marin a rencontré ses lecteurs

La poétesse decazevilloise Dominique Marin a dédicacé son ouvrage "Rencontres multicolores" à de nombreuses personnes au sein de la libraire la Mine à Feuilles. Elle a apprécié notamment les échanges avec les lectrices et lecteurs. Elle a leur parlé de son parcours en tant qu’autrice, ses prix de poésie obtenus, sa façon de concevoir et d’écrire des poèmes : "Après avoir défini son champ lexical et choisi sa prose, il faut laisser parler son cœur, raviver ses souvenirs, faire preuve de concision et de précision, avoir une écriture dépouillée, synthétique tout en gardant un texte séduisant".