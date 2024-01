Marcillac-Vallon. Foot Vallon méritait mieux

En se rendant à Mende, un club de haut du tableau qui affiche ses objectifs de montée, Foot Vallon savait que la tâche serait rude. Éric Ginestet avait concocté une équipe jeune et rapide, la rencontre se déroulant sur un terrain synthétique, une surface qui fait bien des envieux chez les footballeurs du Vallon.

Les locaux démarrent en trombe en marquant un but dès les premières minutes, mais Vallon réagit bien et se procure aussitôt deux superbes actions, faisant ensuite jeu égal avec son adversaire sans toutefois parvenir à concrétiser. Après la pause, les coéquipiers de Guillaume Ferres, vont accentuer leur pression et égaliser t par l’intermédiaire de Simon Fouilhac.

Alors que l’on se dirige vers un match nul des plus logiques, les locaux bénéficient d’un coup franc en bordure de touche. C’était sans aucun doute jour de chance pour le tireur lozérien qui, cherchant le deuxième poteau a finalement trouvé la lucarne adverse ! Les gars du Vallon ne se découragent pas et poussent pour égaliser, mais à trop se découvrir ils encaissent un 3e but au coup de sifflet final. Beaucoup de regrets pour Vallon de ne pas ramener au moins un point à l’issue de certainement leur meilleure prestation de la saison.

Victoire 3 à 2 de l’équipe 2 contre Moyrazès (buts de Medhi Hattoum (2) et Louison Guillon). L’équipe 3 a atomisé Saint-Julien de Rodelle (7 à 1).